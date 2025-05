Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 16 de maio de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Com seu carisma e personalidade cativante, não se surpreenda se despertar inveja, então proteja-se sempre e afaste as más vibrações.

Economizar é fundamental; isso tornará mais fácil para você se cuidar e garantir seu futuro. Um poderoso impulso financeiro.

Tenha cuidado com fofocas e comentários maliciosos, não se envolva em problemas alheios, seja discreto e fique fora disso para evitar dores de cabeça.

As portas da fortuna se abrem para você. Nem pense em voltar com alguém do passado, não cometa o mesmo erro.

Capricórnio

Dinheiro extra. Busque atrair abundância. Não se irrite para não sair perdendo. Mantenha a calma para resolver qualquer situação complicada com inteligência e sabedoria.

É anunciada a chegada de pessoas poderosas em sua vida. Uma energia de intuição e atração muito forte.

Continue estudando, seu sucesso está logo ali. Tenha muito cuidado com amores e amigos traiçoeiros, abra bem os olhos e não confie tão rápido, nem todo mundo que sorri é uma boa pessoa.

Aquário

Saindo de dificuldades financeiras, a prosperidade está a caminho; primeiro você deve colocar suas finanças em ordem e pagar o que deve para que a abundância permaneça.

Um amor do passado vai bater à sua porta, mas vem com problemas; não fique preso e feche esse capítulo.

Preste atenção à saúde dos seus rins, beba mais água e modere o consumo de álcool. No trabalho, fique longe de discussões, não se envolva nos problemas dos outros.

Peixes

Pare de procurar explicações para tudo. Deixe-se levar pelo amor e pelo carinho. Abra a porta para as coisas boas.

Prepare-se para construir algo e ter uma reviravolta na vida amorosa. Seguindo em frente. Não se deixe levar por fofocas, busque a verdade antes de tirar conclusões precipitadas.

Se você sente que seu relacionamento não está indo a lugar nenhum, é melhor procurar outra saída; às vezes é preciso deixar ir para buscar algo mais compatível. Economize dinheiro e não gaste em coisas desnecessárias.