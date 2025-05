Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 16 de maio de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

Áries

Um amor que vai embora ou uma etapa se finaliza. Não desista, pois a abundância fluirá a seu favor. Não tente comprar afeto.

Cuidado com fofocas. Não tenha limites na sua vida profissional. Você prepara uma viagem. Seu ponto fraco é seu estômago e intestinos, então coma melhor e continue se exercitando.

Um negócio que fará sucesso. Você precisa estar constantemente em movimento para renovar sua energia.

Touro

Controle seu temperamento para se sentir mais calmo, tente aliviar a tensão com exercícios e meditação e tenha em mente que você está em uma sequência de novas oportunidades para prosperar.

Continue seguindo em frente e não olhe para trás, a sorte está no seu futuro. Procure oportunidades melhores.

Você recebe um presente que trará muita alegria. Seu ponto fraco é seu pescoço, evite exercícios fortes. Novos documentos.

Gêmeos

Será uma semana ótima e boa para começar um negócio. Você estará preocupado com seu futuro e situação financeira, então tome uma atitude.

Convite para um casamento. Cuide de dores nos joelhos ou nos ossos, evite quedas. Seu signo é cheio de talentos, explore-os.

Seja o melhor em tudo que fizer e seja mais discreto com sua vida privada. Não há tempo a perder: a sorte está do seu lado com mudanças positivas, inclusive na carreira.

Aproveite e renove-se. Se você estiver passando por um divórcio ou um problema legal, tente resolvê-lo rapidamente para liberar sua mente.

Câncer

Emoções e coragem para a descobrir coisas novas. Seu carisma fará a diferença nos negócios. Você está participando de uma festa de família e planejando uma viagem.

Não desista sem antes lutar pelo que você quer na vida. Às vezes você se distrai com amigos e festas, mas lembre-se de que o sucesso é construído com dedicação e perseverança; troque de companhias se necessário.

Seu ponto fraco são quedas e torções, então tome cuidado ao se exercitar. Aprenda a relaxar e ser feliz. Você tem dias de reuniões de trabalho e mudanças.