As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta nova semana

Confira as revelações do tarot, nesta nova semana, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Não se apresse em fazer nenhuma escolha. Saiba o que é realmente importante para você. Alguns minutos de autoanálise podem trazer à tona aqueles momentos surpreendentemente brilhantes. Você não está perdendo nada; está apenas aprendendo a construir ambos com sabedoria.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Uma palavra gentil, uma mensagem de apoio ou até mesmo um simples favor — de repente, isso o atinge mais profundamente do que você imagina. Pare de prender a respiração enquanto espera o momento perfeito para demonstrar o quanto você se importa. Sua natureza pé no chão é uma bênção silenciosa para aqueles ao seu redor.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Você pode se sentir atraído por alguma beleza, música, natureza ou por alguma atividade criativa nesta fase. O tarot envolve uma energia suave e nutritiva — um convite para preencher essa taça emocional. Não ignore essa atração. Pode parecer uma pequena indulgência, mas é, na verdade, algo profundamente curativo.

ANÚNCIO

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

O tarot destaca que a repetição se torna pacífica quando feita com consciência. Em vez de se apressar em tarefas ou rituais, observe o toque que eles carregam. Algo comum se torna especial quando sua presença está plena nele.

Texto com informações do site The Hindustan Times