As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta nova semana

Confira as novas revelações do tarot, nesta nova semana, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Mantenha-se flexível; uma mudança repentina ou um convite pode jogá-lo diretamente em direção a algo desconhecido e emocionante. Há muito mais a ganhar se você seguir o fluxo do que resistindo à mudança. Deixe que o charme, a criatividade e o calor humano sejam seus indicadores: quando você sai do caminho, a vida começa a revelar portas que você nem sabia que existiam.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O tarot lembra que um sonho que você alimentou ao longo dos anos está agora mais perto do que nunca. Tudo o que precisa é de um passo real e comprometido em direção à realização. Seja escrevendo, ligando para alguém ou começando um plano, faça-o hoje mesmo. Confiar na sua jornada transforma esperança em ação.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Algo que você leu, ouviu ou pesquisou pode abrir um novo caminho. Esteja atento ao que chama sua atenção – não é aleatório. Essa descoberta pode redirecionar seus planos de longo prazo de uma forma empolgante. Questione. Busque. Em vez disso, desafie o que você acha que sabe.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Presentes ou gestos de boa vontade serão retribuídos a você em pequena medida nesta fase. Lembre-se de que atos de bondade são especialmente poderosos, mesmo em silêncio. O tarot ainda lembra que é preciso abrir os braços e receber isso com gratidão.

Texto com informações do site The Hindustan Times