As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta nova semana

Confira as revelações do tarot, nesta nova semana, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

A confiança pode estar um pouco abalada neste momento em relação a relacionamentos próximos ou amizades. O tarot lembra que um vínculo verdadeiro só cresce entre pessoas que se encontraram com compreensão além da defesa. Um mal-entendido ou dúvida não será resolvido com argumentos convincentes, mas a cura vem através da escuta e da resposta sincera.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

O tarot lembra o quanto você se distanciou de quem era antes. Deixe que este momento o amoleça, não em arrependimento, mas em apreciação pelo seu crescimento. Você não é mais aquela versão de si mesmo, e isso é algo para se orgulhar. Deixe que a gratidão seja o seu foco, não a comparação com o passado.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Você está sendo chamado para superar as adversidades – não pela força, mas por um controle interior, gentil e silencioso. Portanto, este desafio não é um obstáculo, mas sim uma porta que leva a alguns talentos que você não utiliza há algum tempo. Encare-o com suavidade, mas com coragem. Você se surpreenderá com o quão capaz você realmente é quando a pressão encontra o foco.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Uma discussão pode inflamar emoções, mas o cerne da questão é o momento certo e não a diferença em si. Dê um passo para trás antes de fazer qualquer coisa e dê espaço para que a clareza venha. Às vezes, o silêncio fala mais alto que uma defesa. A situação certamente mudará por si só quando as coisas se acalmarem. Quando os corações, e não os egos, estiverem prontos, responda.

Texto com informações do site The Hindustan Times