As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes neste domingo (11)

Confira as revelações do tarot, neste domingo (11), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Viajar pode envolver algumas emoções, então esteja aberto a explorar. Manter o foco no conhecimento é importante, e evitar atalhos é primordial.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

O tarot destaca que viagens podem trazer atrasos ou surpresas de última hora, portanto, ter planos B ajudará. Reformas em imóveis podem adicionar conforto ou valor ao seu espaço de vida.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O apoio familiar atua como uma base sólida, oferecendo conforto e incentivo. Já viagens parecem tranquilas se planejadas com antecedência.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

A harmonia familiar o cerca, preenchendo seu espaço com calor e paz. O tarot também destaca que projetos motivados pela paixão ou trabalho criativo podem brilhar nesta fase, atraindo um improtante reconhecimento.

Texto com informações do site The Hindustan Times