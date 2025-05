As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião neste domingo (11)

Confira as novas revelações do tarot, neste domingo (11), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

A vida familiar pode envolver a resolução de questões antigas, e sua sinceridade pode conquistar corações. Viajar promete experiências inesquecíveis, então diga sim a planos espontâneos.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

A vida familiar pode incluir pequenos desentendimentos, e a escuta ativa pode ser a solução.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Nesta fase, o tarot destaca que a vida amorosa se ilumina com surpresas agradáveis ​​que podem reacender velhas chamas.

ANÚNCIO

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Os planos de viagem parecem organizados, especialmente se envolverem múltiplos destinos ou compromissos de trabalho. Já os laços familiares são reconfortantes e fortes, proporcionando paz emocional.

Texto com informações do site The Hindustan Times