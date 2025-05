As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer neste domingo (11)

Confira as revelações do tarot, neste domingo (11), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

O tarot destaca que emocionalmente, os relacionamentos podem carecer de profundidade por enquanto, então concentre-se em se recuperar ou dar espaço, se necessário.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Seu sistema de apoio em casa parece forte, oferecendo oa base emocional de que você pode precisar. Tenha isso bem claro.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

O romance esquenta com alguns momentos emocionantes pela frente, tornando-o um espaço estimulante. Viagens curtas ou escapadas de fim de semana podem revigorar sua mente.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

O amor pode exigir um pouco mais de esforço, e uma conversa franca pode preencher lacunas emocionais.

Texto com informações do site The Hindustan Times