Os 3 signos que precisam de cautela com as palavras com a entrada de Mercúrio em Touro

Neste sábado, 10 de maio de 2025, Mercúrio, o planeta da comunicação, entrará no signo de Touro, o que pode pedir calma com as palavras para alguns signos do zodíaco.

Áries

A entrada de Marte em Touro pede calma para superar dificuldades recentes e até alguns afastamentos que podem ter acontecido. As palavras precisam ser bem analisadas agora para construir e não destruir. Pense antes de falar e evite entrar em novos problemas.

Touro

As palavras agora podem ajudar você a compartilhar o que sente e conseguir o que precisa em sua vida. Não tenha medo de se expor, mas saiba fazer isso com prudência e usando as palavras para abrir a porta de novas oportunidades ao invés de fechar.

Gêmeos

A partir deste sábado, é preciso entrar em reflexões importantes e se comunicar com sua consciência. Foque em analisar as situações sem se frustrar com os erros e o passado; com suas palavras, escolha suas batalhas e valorize sua paz.

