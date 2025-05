As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes neste sábado (10)

Confira as revelações do tarot, neste sábado (10), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Reconstruir a confiança familiar leva tempo, e pequenos gestos farão uma grande diferença. Nesta fase, a vida amorosa traz alegria e uma vibração inspiradora.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

A união familiar oferece realização emocional e apoio. No amor, equilibrar o espaço pessoal com tempo de qualidade pode aliviar qualquer tensão persistente.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Na vida amorosa, o tarot destaca que o apoio emocional do seu parceiro pode ser profundamente reconfortante. Tenha isso bem claro.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

No amor, a distância emocional pode surgir, mas uma comunicação gentil pode curar a lacuna. Uma escapada de fim de semana ou uma viagem em meio à natureza podem melhorar seu humor.

Texto com informações do site The Hindustan Times