As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião neste sábado (10)

Confira as novas revelações do tarot, neste sábado (10), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Nesta fase, o tarot destaca que a vida amorsosa parece mágica, especialmente com gestos de carinho que fortalecem sua conexão.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

A vida amorosa está comovente e acolhedora, adicionando profundidade emocional à sua semana. Viajar pode parecer uma obrigação, mas lidar com isso com calma reduzirá o estresse.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Assuntos imobiliários podem sofrer atrasos devido à burocracia, então a paciência será essencial. O tarot também destaca que manter-se atualizado é importante, e pedir orientação será benéfico para você.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O tarot destaca: A vida amorosa pode parecer distante às vezes, mas a comunicação honesta pode reacender a conexão.

