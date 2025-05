As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer neste sábado (10)

Confira as revelações do tarot, neste sábado (10), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

As interações familiares podem parecer um pouco complexas, portanto, adote uma abordagem calma e aberta ao lidar com opiniões diferentes das suas nesta fase.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

No âmbito romântico, as conversas podem tomar rumos diferentes, então ouça mais do que fale.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

O tarot destaca que a vida familiar parece uma mistura de calma e conversas ocasionais, então seja paciente.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

A dinâmica familiar pode ser um pouco delicada, então optar pela empatia em vez de reações rápidas ajudará. Já viajar pode revigorar sua alma, então não hesite em fazer aquelas pausas tão necessárias.

Texto com informações do site The Hindustan Times