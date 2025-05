Horóscopo do fim de semana: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião de 9 a 11 de maio de 2025

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

Leão

Você é muito forte e isso significa que sempre tem a resposta certa para os conselhos. Uma fase de vida mais espiritual.

Momento de coragem, paixão e autocontrole. Um fim de semana de bom humor e bons hábitos.

Deixe de lado o ciúme que só lhe causa problemas. Você vai sair para uma festa neste sábado e verá amigos que não vê há muito tempo. Não fique tão ressentido para que sua energia positiva possa crescer.

Virgem

Tente mediar situações complicadas. Transformação. Passando tempo com quem ama. Pode ser um momento de introspecção, sabedoria e novos caminhos.

Cuidado com o ciúme e não compartilhe seus planos de mudança. Você sempre busca estar com seu parceiro e família para vibrar em uma elevação espiritual mais elevada, e é por isso que a união com seus entes queridos é muito importante.

Libra

Sua gentileza é um farol que ilumina aqueles ao seu redor, isso é lindo; no entanto, não permita que tirem vantagem dessa nobreza. Estabeleça limites e cerque-se de pessoas que o inspirem.

Esta sexta-feira está cheia de sorte para você. As portas para o crescimento profissional e econômico se abrirão e uma oportunidade de ouro baterá à sua porta. Então mantenha seus olhos e seu coração atentos.

Cuidado com as fofocas, guarde seus planos a sete chaves para que a inveja não alimente seus projetos. A discrição será sua melhor aliada. É hora de você ter mais calma e desenvolver a confiança.

Escorpião

Hora de ser honesto com os sentimentos. Se você sente que um relacionamento não está fluindo, é corajoso terminá-lo e permitir que novas oportunidades entrem em sua vida. Não se apegue ao que não o nutre mais, é hora de seguir em frente.

É um excelente momento para investir no seu futuro profissional fazendo um curso de fim de semana. Aproveite esse tempo para expandir seus horizontes. Um membro da família pode procurá-lo com um pedido; analise a situação cuidadosamente antes de tomar uma decisão.