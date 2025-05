Horóscopo do fim de semana: Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer de 9 a 11 de maio de 2025

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

ANÚNCIO

Áries

Uma viagem e diversão. Sucesso, alegria e clareza. Um fim de semana de alegria e boas notícias. Você está no seu melhor porque está se sentindo apaixonado.

Visitas ao médico. Um amor proibido virá, mas cuidado, você merece viver algo bom e não complicar a vida amorosa. Você resolverá problemas no trabalho.

Touro

Cuidado com dores no quadril e nos ossos, eles são seus pontos fracos. Cuidado com fofocas entre amigos, lembre-se de ser mais discreto.

Momento de esperança, inspiração e harmonia. Uma surpresa está chegando e vai trazer muita alegria.

ANÚNCIO

Pensando em mudar de emprego e de casa, pois você está naquele período em que precisa mudar completamente e modificar sua vida para melhor. Você terá discussões com seu parceiro.

Você não quer mais se vingar daquela pessoa que o machucou; é melhor esquecer e recuperar sua paz emocional.

Gêmeos

Para os solteiros, o amor verdadeiro chegará. Cuide das dores estomacais e intestinais; coma de forma mais saudável. Continue seus estudos nos fins de semana para melhorar suas habilidades.

Lembre-se apenas de tirar um tempo para você e sair com seu parceiro para que o amor não esfrie. Você recebe dinheiro por uma dívida do passado. Você decide mudar para ser mais feliz e ficar livre de ressentimentos.

Câncer

Hora de se livrar de energias ruins. Uma surpresa amorosa está chegando para você. Cuide da sua família. Cuide das dores de estômago.

Conexão espiritual ou um relógio. Emoções profundas e revelações ocultas. Se você estiver viajando a trabalho, tente aproveitar o tempo para se divertir. Lembre-se de ser claro com seu parceiro e dizer a ele como você se sente, e você se sentirá mais calmo.

Você acaba com amizades tóxicas, e isso permitirá que sua energia se renove; aprenda a ser seletivo sobre com quem você passa tempo.