Horóscopo de hoje para corrigir erros e caminhar em direção ao sucesso nesta sexta-feira, 9 de maio

Áries

Se você cometeu erros, você tem que corrigi-los sem argumentos e sem justificar o que não pode ser feito. Vire a página e siga em frente. No amor, os relacionamentos passam por momentos muito difíceis, então o melhor a fazer é conversar e resolver a situação.

Touro

Às vezes, o trabalho que fazemos não é totalmente do nosso agrado, mas temos que seguir em frente e melhorar para que possamos estar em harmonia com aqueles ao nosso redor. No amor, seu caráter está desconcertante para seu parceiro e isso está causando um distanciamento nada favorável.

Gêmeos

Valorize o que você tem, porque oportunidades como essas não acontecem por acaso. Controle seu temperamento, você é muito sensível e este não é o momento para discussões. No amor, cuidado com o ciúme e as discussões intermináveis; elas cansam você e acabam afastando a pessoa que você tanto ama em sua vida.

Câncer

Você está sob muito estresse devido à carga de trabalho que está por vir. Você precisa relaxar e entender que é isso que impulsiona suas finanças. No amor, você terá uma reunião de negócios onde conhecerá alguém que tentará conquistá-lo.

Leão

Você está em um momento de grande sucesso profissional e isso se deve à sua intuição. Continue com seus estudos, pois isso ajudará você a competir por uma posição melhor. No amor, a pessoa que quer algo com você não ousa dar o primeiro passo porque não sente que você está disposto, então você tem que confrontá-la para não perdê-la.

Virgem

Alguém lhe oferecerá uma mudança de carreira que você não pode recusar porque ela traz perspectivas muito promissoras. Tenha paciência, tudo se resolverá. No amor, desconecte-se dos problemas do trabalho para que seu parceiro não fique entediado. Fale sobre outras coisas e acenda a chama da paixão.

Libra

Você está começando uma nova etapa na sua vida profissional e está cheio de dúvidas. Não se preocupe, tudo vai dar certo e, aos poucos, você começará a gostar do trabalho. No amor, seu relacionamento está passando por um bom momento, então aproveite para reacender a chama da paixão.

Escorpião

No trabalho, você precisa se organizar para fazer o trabalho. Delegue tarefas que ajudarão você a seguir em frente. Uma mentalidade positiva que pode se espalhar para todos ao seu redor. No amor, você é mentalmente saudável. Você se sente pronto para uma nova aventura, então vá em frente porque o universo tem surpresas reservadas para você.

Sagitário

Você tem a sensação de que os negócios não estão andando. É só uma fase que logo vai passar e você verá como tudo começa a fluir. No amor, tenha calma e paciência com seu parceiro e encontre o momento certo para resolver os problemas que há muito tempo os separam.

Capricórnio

Neste momento, você precisa ser muito cauteloso ao enfrentar dificuldades em nível profissional. Para isso, você só precisa ser tolerante e pensar cuidadosamente sobre cada palavra e cada decisão que toma. No amor, você recebe um convite para se juntar a um grupo de amigos onde se divertirá muito e, além disso, conhecerá alguém muito interessante.

Aquário

Foi uma semana de trabalho muito difícil, mas proveitosa com os projetos. Esforce-se para entregar tudo o que você considera que está faltando para ser mais produtivo. No amor, evite que o ciúme estrague os momentos apaixonados com seu parceiro, pois isso pode causar o término do relacionamento.

Peixes

Lealdade e comprometimento são dois elementos que serão levados em conta para aquela promoção que você tanto espera. No amor, você precisa de serenidade para refletir e tomar uma decisão sobre seu relacionamento. Você pode salvá-la se você se dedicar a isso.