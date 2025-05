Os 3 signos que podem passar por encontros confusos nesta sexta-feira (9)

Alguns signos do zodíaco podem ter alguns encontros confusos durante esta sexta-feira com pessoas. Confira como isso tende a acontecer:

Sagitário

Existe uma energia complexa ao redor e isso pode render encontros estranhos com pessoas que se conectam com você de alguma forma. Problemas e discussões podem ser retomados também, o que pedirá sua paciência e delicadeza com as palavras. Se não estiver pronto para ir a fundo na comunicação, é melhor evitar embates.

Capricórnio

Hora de se sentir forte, mas também de atrair pessoas que podem ter alguma conexão com o seu passado. Não tenha medo de ver como as pessoas podem retornar e em alguns casos até mudar, apenas permaneça fiel ao que sente e ao que sua intuição pode comunicar.

Aquário

As comunicações podem chegar até você por mensagens ou encontros com pessoas que carregam algum tipo de drama. Não fique ansioso ou se esconda, apenas continue em seu caminho com tranquilidade e coragem para colocar limites naquilo que não faz bem.

