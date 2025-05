Horóscopo do amor: Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer este fim de semana

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

Áries

Uma nova pessoa pode desejar entrar na sua vida, mas você precisa permitir. Hora de tirar dúvidas, rever acordos ou dar um passo importante na relação. Quem está solteiro pode ter uma rotina agitada e de muita energia. É importante enxergar tudo com mais clareza e buscar ajuda em casos de dúvidas profundas. Aja estrategicamente. Nem tudo se resolve na pressa.

Touro

É importante sentir de verdade que é digno de estabilidade e amor. As relações começam a se revelar como realmente são. Um padrão será quebrado. Uma verdade vem à tona. Mesmo que doa, será o começo de uma vida mais honesta. Evite ser prejudicado por terceiras pessoas. Solteiros podem ter uma conexão inesperada. Coloque o amor-próprio em primeiro lugar.

Gêmeos

Mudanças importantes de pensamento e sentimentos. Pessoas do seu passado reaparecem. É hora de falar com o coração e não deixar nada pendente. Evitem competir dentro do relacionamento. Reconecte-se com aquilo que é compatível e não reforce tanto as diferenças. Um encontro que trará muitos pensamentos.

Câncer

A sensibilidade pode aumentar. Possível encontro com alguém do passado. Você enfrenta a necessidade de fechar ciclos e amadurecer. Há alguém que quer ver você, então não fuja do vínculo se ele faz bem. O silêncio pode ser tão prejudicial quanto uma palavra ofensiva nos relacionamentos. A intuição será seu melhor guia.