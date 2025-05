Horóscopo do amor: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes este fim de semana

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Semana para rever onde você está investindo sua energia e de não dizer mais “sim” por obrigação. Pare de disfarçar a indiferença com “tranquilidade”. Não deixe o amor esfriar em seu coração. Hora de recuperar o desejo e a vontade de construir uma relação. Conversas e novas chances de ter uma relação.

Capricórnio

Confie na intuição e se surpreenda. Uma situação o influencia emocionalmente. Enxergando a verdade. Estresse por causa de algo não planejada. Uma viagem o ajudará. Pensando em assuntos inacabados. Hora de reorganizar os afetos e conversar mais honestamente sobre o que é necessário. Uma pessoa muito diferente do seu estilo habitual aparece em sua vida.

Aquário

Semana para definir limites. Uma conversa importante. Emoções intensas. Pare de justificar comportamentos que não são bons para você. Seu corpo irá comunicar algo. Se um dos dois muda, o relacionamento também deve evoluir. Você se sente atraído por alguém imprevisível, mas que também está em busca de algo real.

Peixes

Se libertando do passado e fazendo limpezas em sua vida. Uma conversa pendente pode te abalar, mas você também vai se abrir para uma verdade necessária. Tudo o que parecia confuso está começando a ficar mais claro. Aqueles que não valorizaram sua dedicação sentirão sua ausência. Dias para colocar as cartas na mesa. Tenha cuidado com o que você atrai com suas palavras.