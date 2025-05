Horóscopo do amor: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião este fim de semana

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Momento de ter autoconfiança. Você escolhe ser honesto consigo mesmo em vez de continuar fingindo estar calmo. Evite tomar decisões impulsivas. Expresse o que sente. Casais falam de planos importantes e precisam ser honestos. Uma pessoa diferente pode chegar na vida de solteiros. Mensagens e respostas.

Virgem

Momento de libertação e um desconforto acaba. Saindo de tudo aquilo que causa estagnação. Respostas e mudanças definitivas. Um novo compromisso ou responsabilidade é ativado com alguém. Casais precisam se ouvir sem julgamento. Evite repetir erros antigos. Um relacionamento começará e será alguém muito direto ou muito reservado.

Libra

Deixando no passado tudo o que desgasta e absorve sua energia. Semana de tomada de decisões importantes. Uma decepção pode acontecer. Um vínculo amoroso além deste mundo. O amor constrói pontes. Uma pessoa pode retornar em sua vida com novas intenções.

Escorpião

Honrando as próprias verdades. Situações que estavam escondidas vêm à tona. Um relacionamento se torna mais agitado. Alguém irá se desculpar com você. O desejo de mudança nem sempre significa separação e definir novos acordos nos relacionamentos faz parte do crescimento.