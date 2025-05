Horóscopo Chinês: estes são os 3 signos com a sorte em alta no restante desta semana

Estes são os 3 signos do Horóscopo chinês com a sorte em alta no restante desta semana. Confira a lista:

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Os novos amigos que você fizer agora podem permanecer em sua vida por muito tempo e ser muito úteis. Você é conhecido por ser leal, e esse é o seu ponto forte. Portanto, ao começar algo, mantenha o foco e não desista, mesmo que as coisas fiquem difíceis.

Use sua energia para plantar sementes de sucesso, especialmente em questões financeiras. Seja inteligente com seus gastos e economias. Tente passar tempo com pessoas de quem você gosta. Conexões presenciais trazem mais sorte do que as online. Então, saia, participe de eventos e converse com as pessoas pessoalmente. Seu dia de maior sorte esta semana é 8 de maio.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Nesta fase, sua sorte vem da sua capacidade de transformar qualquer coisa em sucesso — se você se concentrar nisso. Portanto, defina suas prioridades. Faça uma lista do que você precisa para realizar as coisas, especialmente em casa ou nos seus projetos.

Tenha cuidado com o seu tempo esta semana. Use os horários em que sua mente estiver mais aguçada para realizar tarefas importantes. Evite distrações como ficar rolando a tela do celular. Em vez disso, planeje suas conversas com os amigos para se manter no caminho certo.

Cachorro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Você é um dos signos mais sortudos nesta fase. O motivo? Você atrai bons amigos facilmente e sua energia é forte. Mesmo sem fazer muita coisa, você pode ver as coisas dando certo para você.

Você pode passar um tempo com alguém especial, receber conselhos úteis ou se conectar com pessoas que apoiam seus objetivos. O apoio delas pode abrir portas para você.

No entanto, também é importante ter cuidado. O elemento fogo está forte, o que pode deixá-lo mais vulnerável. Atualize suas senhas, proteja suas informações pessoais e seja cuidadoso online.

Texto com informações do site The Hindustan Times