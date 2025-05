As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quinta-feira (8)

Confira as revelações do tarot, nesta quinta-feira (8), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Em breve, você poderá ter alguma reviravolta do destino que o ajude a saber a direção ou o leve a um lugar onde quase todas as suas dúvidas se acalmem. O que é seu jamais passará por você. Mantenha-se firme, reze, e você verá como o equilíbrio retornará por si só.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Em breve, você poderá ter alguma reviravolta do destino que o ajude a saber a direção ou o leve a um lugar onde quase todas as suas dúvidas se acalmem. O que é seu jamais passará por você. Mantenha-se firme, reze, e você verá como o equilíbrio retornará por si só.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Ser claro e honesto consigo mesmo é uma ótima maneira de atrair apoio inesperado. Alguém que estava observando em silêncio pode se tornar um aliado no momento menos esperado. Não pense pequeno, pois eles podem não concordar com você ou esconder seus verdadeiros pensamentos. Fale com segurança e sabedoria.

ANÚNCIO

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

O que parece ser um conflito ou reversão está, na verdade, te empurrando em direção a um avanço que você realmente precisa. O desafio não é algo a ser temido; em vez disso, use-o para descobrir quais são seus verdadeiros desejos e onde estão seus limites.

Texto com informações do site The Hindustan Times