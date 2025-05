As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quinta-feira (8)

Confira as novas revelações do tarot, nesta quinta-feira (8), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O que antes era um sonho irrealizável tem a chance de se realizar novamente. O tarot indica que a realização emocional, manifestada por sinais e símbolos, tem alguma relevância para esse sonho. Este dia pode despertar em você um novo desejo: o de tentar novamente, com maturidade e mais recursos do que antes.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Sua paciência é agora seu maior trunfo. Pense nesses seus objetivos e comece a planejar seus passos de acordo. O que você está investindo hoje em termos de tempo, pensamentos ou dinheiro? Um futuro estável será construído a partir disso.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Recupere sua força interior e reconstrua de acordo com a verdade. Não resista aos tremores; eles estão libertando você das restrições. Caminhe com a transformação queimando em seu coração enquanto você recupera sua vontade para o próximo passo. Este é o seu momento de ressurreição.

ANÚNCIO

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

É hora de se dedicar totalmente, cobrir todas as bases antes do tempo e manter o foco em canalizar essa energia com sabedoria, evitando distrações e permitindo que a ação siga a ousadia. Um passo com fé hoje pode abrir portas emocionantes à frente.

Texto com informações do site The Hindustan Times