As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quinta-feira (8)

Confira as revelações do tarot, nesta quinta-feira (8), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Não espere o momento perfeito para fazer ou criar algo bom. Muitas vezes, seu brilho natural inspira os outros muito mais do que você imagina. Quanto mais você dá, mais o universo derrama suas bênçãos sobre você.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Concentre toda a sua energia no crescimento e desista da tarefa inútil de tentar provar seu valor a alguém. Momentos valiosos virão se você continuar avançando com foco em propósito.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

O tarot anuncia a chegada de novas informações, talvez na forma de um telefonema, um e-mail ou algum evento inesperado. Para isso, mantenha suas antenas ligadas.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Pare de tentar manter tudo sob controle. Deixe que uma coisa se encaixe enquanto você busca clareza em outra. A paz, às vezes, vem de uma escolha diferente — não de fazer mais. Neste momento, a flexibilidade é o seu superpoder.

Texto com informações do site The Hindustan Times