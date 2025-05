Nem francesinha nem milky! As unhas em tons pastéis estão em alta: rejuvenescem as mãos e são elegantes

Unhas francesinhas são coisa do passado! A tendência atual gira em torno de cores vibrantes e chamativas. A manicure está passando por uma nova transformação, com designs que viraram tendências, como unhas de gelatina e leitosas ou milky, gradualmente dando um passo para trás, dando lugar a outros designs que promovem uma sensação de autenticidade.

Vimos como as mulheres estavam cada vez mais exigentes no salão de beleza, buscando algo além da estética, mas uma manicure que tivesse muito mais benefícios do que apenas “ficar bonita”, também que conseguisse deixar as mãos hidratadas e cuidadas, daí as unhas japonesas, italianas e russas.

Embora esses estilos continuem entre os mais solicitados e possam não desaparecer por um longo tempo, a nova oferta é uma explosão de cores, ou pelo menos alguns toques que mudam completamente o estilo rosa e esbranquiçado dos designs que estavam na moda em 2024.

As unhas pastel são tendência Pinterest (Pinterest)

Unhas em tons pastéis são tendência

Não é um estilo novo, muito menos um nome complicado que você precisa aprender ou um produto de vídeos virais do TikTok. Este ano, as unhas em tons pastéis ganham um novo visual, e suas cores sutis adicionam aquele toque vibrante a todo o seu visual, ajudando a realçar seu lado mais autêntico sem a necessidade de adicionar muitos elementos.

As unhas em tons pastéis serão tendência este ano, e se você está procurando algo diferente e colorido sem ser muito extravagante, então opte por essas cores que favorecem quase todos os tons de pele e permitem que você tenha mãos jovens e elegantes, adicionando frescor e maciez às suas mãos.

Este é um tipo fofo de manicure, tão versátil quanto as famosas unhas francesinhas, leitosas e de sabão. Você pode brincar com seus designs e adicionar algumas texturas se quiser dar um toque ainda mais marcante ao seu visual do dia a dia. Você verá que elas são tão úteis para um dia de trabalho quanto para um passeio casual. Basta ter em mente quais elementos você adicionará para potencializar seu efeito.

Segredos das unhas pastel

As unhas em tons pastéis são um dos designs de unhas mais populares dos últimos anos, mas, por algum motivo, estão ganhando mais valor em 2025, experimentando cores e formatos, e sendo a opção perfeita para datas o Dia das Mães.

Para saber qual cor pastel mais favorece você, podemos dividir os tons de pele em três: para tons claros, você pode adicionar rosas suaves, lilases, nudes claros e amarelos manteiga; para pele média, coral, fúcsia e azul marinho serão perfeitos, enquanto para pele escura, roxo, azul cobalto e verde esmeralda são recomendados.

Então considere unhas em tons pastéis se você quer uma cor diferente das convencionais, mas que também seja elegante e dê um toque de frescor à sua manicure.