Cuidado com as horas extras! Trabalhar mais de 11 horas por dia pode aumentar o risco de depressão

Quando a multitarefa cobra seu preço

Sabemos que as mulheres tendem a dar conta de tudo: do escritório, da casa, da família, dos compromissos... Mas este estudo, que acompanhou mais de 2.000 funcionários por seis anos, mostra que aqueles que trabalham mais de 11 horas por dia têm mais probabilidade de desenvolver depressão.

O excesso de trabalho perturba nosso equilíbrio pessoal, aumenta os níveis de cortisol (o temido hormônio do estresse), nos desconecta emocionalmente daqueles que amamos e esgota nosso corpo e mente. Não é apenas uma questão de cansaço, é um sinal de alerta para seu bem-estar.

Não é só saúde mental, é também saúde física

A Organização Mundial da Saúde e a Organização Internacional do Trabalho alertam que quem trabalha mais de 55 horas por semana tem maior risco de doenças cardiovasculares e até morte prematura.

Além disso, passar longas horas sentado, sem fazer pausas ativas ou cuidar do bem-estar físico, aumenta o risco de diabetes tipo 2, hipertensão e problemas cardíacos.

Como as regras do jogo estão mudando?

Alguns países, como Islândia e Dinamarca, já estão experimentando semanas de trabalho de quatro dias ou semanas de trabalho máximas de 37 horas, visando alcançar um equilíbrio real entre produtividade e saúde. Porque o trabalho não deve custar sua saúde ou sua alegria.

Lembre-se que seu bem-estar é uma prioridade

Se o seu dia está se estendendo além do que é saudável e você sente que isso está minando sua energia e paz de espírito, pare, respire e reflita: o que você pode ajustar? Você não é menos profissional por cuidar de si mesmo; pelo contrário, você é mais forte quando se prioriza. Porque na lista de tarefas mais importantes do seu dia, você deve estar no topo.