As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quarta-feira (7)

Confira as revelações do tarot, nesta quarta-feira (7), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tarot destaca uma fase de abundância, então confie em suas decisões, especialmente quando se trata de investimentos, poupanças ou novas fontes de renda que o aguardam em breve. Você pode receber conselhos de alguém experiente ou finalmente colocar em prática algum plano que estava adiando. Deixe essa energia renovada guiá-lo com paciência e confiança.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você pode se encontrar em uma situação em que sua paciência seja posta à prova, mas sua calma e autoridade vencerá o momento. Lidere com clareza, não com controle. As pessoas ao seu redor estão observando como você se mantém firme — então deixe sua integridade falar mais alto que palavras.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Confie no final que você não está controlando, pois ele está te movendo de uma forma que você nunca esperava. Liberte-se de tudo o que não é mais seu. É perfeitamente normal lamentar uma mudança, mas não resista a ela. O que deixa espaço para que todas as coisas reais cresçam?

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Uma conversa, uma mensagem ou um encontro inesperado podem abrir portas para uma reconexão. Não deixe que o orgulho ou a hesitação o impeçam. A cura vem quando você está pronto para aceitá-la. Então, vá com calma.

