As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quarta-feira (7)

Confira as novas revelações do tarot, nesta quarta-feira (7), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Confie em sentimentos ou sonhos repentinos que vislumbram uma nova luz: pode haver uma oportunidade se aproximando, mas ela não deve gritar por atenção. Ande devagar, observe atentamente e sinta o caminho para as decisões. Uma pequena mudança na sua percepção pode abrir maravilhas através de uma porta bem sintonizada. Não deixe que sua voz interior seja abafada pelo ruído externo.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Compartilhe seus pensamentos, peça ajuda e deixe os outros brilharem também. Você notará como as coisas se encaixam perfeitamente quando cada membro acrescenta sua voz ao coro. Não se preocupe com as pequenas coisas que parecem prejudicar a perfeição — em vez disso, concentre-se no progresso alcançado coletivamente. Seja profissional ou pessoalmente, o trabalho colaborativo traz alegria e prosperidade.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Uma verdade mais profunda está pronta para o seu olhar, mas somente se você lhe dedicar toda a sua atenção. Não se precipite em uma resposta ou declaração. Neste momento, o silêncio lhe servirá melhor. Esta reflexão esclarecerá tudo.

ANÚNCIO

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Permita que este momento de brilho adicione energia ao seu objetivo. Você pode reacender sua paixão ou vivenciar alguém ao seu lado que realmente acredita em você. Absorva a luz do sol e deixe que ela te impulsione para frente com fé.

Texto com informações do site The Hindustan Times