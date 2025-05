As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quarta-feira (7)

Confira as revelações do tarot, nesta quarta-feira (7), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

É necessário aprender a ter a mente aberta ao encontrar coisas novas, mesmo que elas não se encaixem perfeitamente na sua zona de conforto. O crescimento não acontece fazendo tudo sozinho, mas ouvindo aqueles que já caminharam antes de você. Confie em todo esse processo de aprendizado – ele está moldando um grande próximo passo para você.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Agora é o seu momento de pensar com ousadia e agir com ainda mais força. Você já tem as ferramentas; só precisa usá-las sob uma luz diferente. Uma nova ideia ou mudança de tática pode abrir portas que você nunca imaginou. Confie nos seus próprios talentos e fale com confiança.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Aguce a necessidade urgente de respostas. Sua fé está se expandindo para desenvolver resiliência. Este obstáculo é apenas temporário; sua lição, no entanto, será duradoura. Seja paciente com seus sentimentos e mais flexível com seus planos. Algo maior está se formando nos bastidores.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Mesmo que você não veja resultados imediatamente, saiba que cada ação o aproxima de um sucesso muito maior. Mantenha-se disciplinado, siga sua rotina e acredite no seu caminho. Seu eu futuro o recompensará por não desistir.

Texto com informações do site The Hindustan Times