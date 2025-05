WhatsApp: a maneira fácil de ativar o modo “Dia das Mães”

O Dia das Mães será comemorado neste próximo domingo, 12 de maio. Por isso, se torna um momento especial para demonstrar à mulher mais importante o amor que sentimos por ela, embora todos os dias sejam adequados para dar carinho. É claro que presentes não faltarão nesta data, assim como reuniões familiares.

Bolsas, perfumes, relógios, maquiagens e muito mais estarão entre os presentes deste domingo. Festas em família não faltarão. Mas também há uma maneira bastante original de celebrar as rainhas da casa, e é justamente com um meio que elas usam constantemente para garantir que seus “bebês” estejam bem: o WhatsApp.

Para este dia, a plataforma de mensagens instantâneas mais popular ativou seu modo “Dia das Mães”. De acordo com o site do Depor, você precisará baixar um aplicativo do Google Play ou da App Store e conceder as permissões necessárias para instalá-lo.

1. Clique neste link, que o levará ao aplicativo New Launcher, onde você poderá fazer todas as alterações no aplicativo de mensagens.

2. Ao abrir o aplicativo, você deve selecionar o estilo que deseja para a tela do seu celular.

3. Você definirá o New Launcher como seu aplicativo padrão, então você deve entrar no programa e clicar na faixa laranja, o que causará uma mudança de camada, lá você escolherá qual gosta mais.

4. Agora, pesquise na internet por algum vetor, foto ou ilustração que faça alusão ao Dia das Mães e escolha o que você preferir. O ideal é que seja um PNG com fundo transparente. Você também pode remover o fundo do portal Remover.

5. Agora basta ir até o ícone do WhatsApp, que fica na área de trabalho do seu smartphone, e mantê-lo pressionado por alguns segundos até aparecer a opção “Editar”. Depois, você precisará selecionar a foto que você baixou da Internet.

6. Ajuste o tamanho para que tudo fique centralizado conforme você gosta, e pronto! O modo Dia das Mães agora está ativo no seu telefone.

Nas lojas Android e Apple, você encontra diversas opções que podem te ajudar a surpreender sua mãe em seu dia especial. Escolha entre uma colagem de fotos, uma compilação dos melhores vídeos dela com todos os filhos, e tenha ideias para um presente original.

Existem alguns aplicativos que permitem que você faça lindas dedicatórias e envie palavras sinceras para todas as mães da sua família. Alguns já possuem frases bacanas, com modelos e imagens que você pode adaptar conforme sua necessidade. A mamãe ficará fascinada.