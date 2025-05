Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta Ás de Ouros

Você irá alinhar seus objetivos futuros, mas o primeiro passo é sanar suas finanças e pagar suas dívidas.

Touro - Carta O Louco

Hora de amadurecer e a pensar sobre seu futuro com mais confiança.

Gêmeos – Carta O Mago

É hora de tomar decisões positivas e pensar em si mesmo, pare de se preocupar com os outros.

Câncer - Carta A Torre

Este é o momento certo para construir seu próprio negócio, apenas não compartilhe seus planos para evitar inveja.

Leão - Carta O Mundo

Você está no caminho certo. Não tenha medo do fracasso, pois ele ensina e fortalece.

Virgem - Carta A Estrela

Aproveite que a boa sorte o cerca. É hora de você crescer financeiramente.

Libra - Carta O Diabo

rNão confie em qualquer um, pois a inveja anda solta e o mau-olhado podem chegar de forma disfarçada.

Escorpião – Carta A Roda da Fortuna

É hora de crescer rapidamente em sua vida profissional e ter mais foco.

Sagitário – Carta O Carro

Você não deve deixar a vida escapar por entre os dedos; aprenda a ser feliz aqui e agora.

Capricórnio – Carta A Justiça

Hora de coisas boas chegarem e permanecerem em sua vida, por isso mantenha;se positivo.

Aquário – Carta O Imperador

É hora de você crescer profissionalmente. Não tenha medo de desafios.

Peixes – Carta “O Julgamento”

É hora de encerrar questões legais. A boa sorte sorri e você verá a vitória em suas mãos.