Os signos que se libertam de coisas ruins esta semana

O começo de maio de 2025 pode trazer libertações importantes para alguns signos do zodíaco, que passam por uma purificação significativa.

Confira quais são:

Áries

Você terá ajuda espiritual e qualquer pedido funcionará para você graças à sua força. Lembre-se que você é o poder da transformação. Um novo amor pode surgir em seu caminho. Você terá dias de abundância, surpresas e novos projetos. Mantenha a ordem para aproveitar ao máximo seu tempo. Não dê importância às críticas. Você tem o poder de se libertar da negatividade apenas desejando isso.

Touro

Evite fraudes e revise tudo cuidadosamente antes de assinar. Limpe seu espaço e coisas ruins da sua vida para atrair energia positiva. No trabalho, haverá reuniões para mudanças. É hora de você buscar paz e parar de se punir pelos seus erros do passado. Fortaleça seu eu interior e você atrairá o melhor para sua vida. Cuide bem dos seus pertences.

Gêmeos

Evite continuar na energia do ciúme e busque o diálogo. Tenha cuidado com acidentes, ande com cautela. Confie mais nas suas decisões, liberte-se de traumas do passado e aprenda a valorizar o que você tem. Este é o seu momento de seguir em frente. Reestruture sua vida amorosa e profissional se afastando do que é tóxico. Não tenha medo de mudar de emprego ou buscar novos caminhos.

Câncer

Você fará mudanças pessoais positivas em sua vida amorosa, não tema entrar em uma nova etapa. Lembre-se de que a vida é uma aventura: saia da sua zona de conforto, vá atrás do que você quer e proteja sua energia de trabalhos ruins e pessoas que não a merecem. Dias importantes para seu crescimento estão chegando. Não compartilhe seus planos com muitas pessoas, pois assim irá evitar inveja. Um convite chega.

