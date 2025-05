Os signos que precisam manter a atitude positiva esta semana para ter sorte

Mais uma semana de maio de 2025 começa e alguns signos do zodíaco precisam manter a atitude positiva para que a sorte esteja ao seu lado.

Confira a seguir:

Sagitário

Não sabote seu presente remoendo o passado e seja mais positivo. Siga em frente com aquela mudança de carreira ou de trabalho. É hora de você crescer financeiramente; não deixe que a inveja e as más intenções o desanimem. Os apegos e a culpa o estressam e não deixam você enxergar seu presente nem esclarecer seu futuro; enterre o que lhe machuca e viva plenamente.

Capricórnio

Lembre-se de que você é forte e impulsivo, então pense duas vezes antes de agir e sempre tente manter os pensamentos positivos. Não perca seu tempo; é hora de você crescer profissionalmente e continuar estudando. Não veja os problemas como fracassos, eles são experiências que o tornam mais forte. Você conhecerá pessoas muito importantes que o ajudarão a crescer profissionalmente. Seja positivo em seus comentários e você verá como eles o levarão mais a sério. Não tente controlar quem ama.

Aquário

Levante sua energia e seja mais positivo, pois é hora de se preparar para uma evolução no trabalho. Se você está pensando em começar um negócio, agora é a hora. É hora de ser mais discreto com seus objetivos para que a inveja não tome conta de você. Cuidado com a inveja que anda.

Peixes

Não caia na tristeza e mantenha seus pensamentos positivo. Nunca desista do seu propósito de vida. A semana pode ser agitada e deixar você chateado e de mau humor. Tente se controlar e respire fundo para que isso não o afete. São momentos para estar em paz com seu parceiro e decidir amadurecer.

