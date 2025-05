As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta terça-feira (6)

Confira as revelações do tarot, nesta terça-feira (6), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

O fluxo da criatividade traz ondas refrescantes ao seu dia: seja no trabalho, na arte ou até mesmo na expressão emocional, você está pronto para criar algo belo. A Imperatriz nutre, e assim você pode confiar em seus instintos e dar asas à imaginação. Uma pequena ideia hoje pode florescer e se tornar algo imortal.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você precisa ser absolutamente honesto consigo mesmo. A verdade da qual você se esquivou agora o coloca na luz do seu próximo passo. A justiça se impõe, mas somente se seu coração e suas ações estiverem em conformidade. Seja ousado e encare o que você já sabe sob a pele. Haverá portas que se abrirão da maneira mais surpreendente quando você estiver em paz com seu verdadeiro eu interior.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Finalmente, o reconhecimento chegou, iluminando seus esforços. Essa energia positiva traz confiança, aplausos e até oportunidades de liderança. Aproveite este momento; você realmente mereceu. Aceite elogios sobre seu trabalho ou ideias de outras pessoas sem descartá-los. Deixe que esse incentivo o impulsione para sua próxima conquista.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

A lição de hoje é breve porque está enterrada em uma pequena falha ou atraso. O tarot o incentiva a estudar, mudar e se manter firme. Seja aberto e curioso, em vez de cínico e crítico: um caminho melhor está aí para ser descoberto. Um passo é suficiente, no máximo. Em breve, você verá os resultados: paciência aliada ao esforço trará o prêmio. Confie no ritmo da sua jornada.

Texto com informações do site The Hindustan Times