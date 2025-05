As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta terça-feira (6)

Confira as novas revelações do tarot, nesta terça-feira (6), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

A partir de agora, seu maior trunfo é a clareza mental. Desde que seus pensamentos se dispersaram, se destaquem no ruído, um novo pensamento ou uma percepção repentina pode mudar tudo. Anote ou compartilhe com um amigo receptivo. Limpe seu espaço físico e seu espaço mental ficará limpo. Você entrou em uma nova fase que recompensa a clareza.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Agora é hora de descansar e acolher a tranquilidade após qualquer tipo de sofrimento, seja ele emocional ou físico. Não se apresse; sua energia está em processo de reconstrução. Reserve um tempo para respirar, relaxar e nutrir seu corpo e sua mente. Pode haver apoio das fontes mais inesperadas, então mantenha a mente aberta. Essa ternura, essa calma, é o que você merece. Deixe a bagagem para trás enquanto seu espírito começa a brilhar novamente.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Nada está perdido, pois por trás desse véu de tristeza existe algo de bem-aventurado. Você só precisa mudar de ideia em suas emoções. Esta é a lição de confiar nas tramas da vida. O que era percebido como um fim é, na verdade, um grande redirecionamento cósmico. Dê a si mesmo espaço para lamentar, mas não perca de vista a esperança. Você está mais perto de algo maior do que imagina.

ANÚNCIO

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

A energia ou as palavras de alguém podem irritar seus nervos, mas este é o momento certo para se ancorar na firmeza e na sabedoria. Fale com o seu centro, mas não permita que a raiva interfira. Diga não quando necessário, mas sim à sua estabilidade mental. A verdade emocional temperada com limites claros acelerará seu caminho. Lembre-se: respeito próprio não é frieza, é poder. Mantenha seu espaço sagrado e sua mente organizada.

Texto com informações do site The Hindustan Times