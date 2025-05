As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta terça-feira (6)

Confira as revelações do tarot, nesta terça-feira (6), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Embora você normalmente prefira trabalhar de forma independente, o universo está lhe mostrando que fazer parte de uma equipe ativa pode acelerar seu progresso. Mesmo que você normalmente resista a ajuda, considere abordar esta situação de forma diferente. Confie na direção para a qual está sendo guiado; não se trata apenas de velocidade — trata-se de encontrar o seu verdadeiro caminho.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Os sacrifícios feitos no passado não foram em vão, e esta nova jornada começa de verdade. Isso marca a recompensa por esse trabalho altruísta: as lágrimas silenciosas, as longas esperas — tudo agora está se transformando em bênçãos significativas. O que você recebe pode ser uma chance de ajuda, reconhecimento ou até mesmo o encerramento que você tanto almejava. Mantenha-se aberto ao que surgir em seu caminho e abrace-o sem hesitação.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

É hora de unificar coração e mente. Não se mexa; não tenha pressa. A clareira brilhante surge quando você cessa o pensamento ativo. A pressão pode ser algo muito encorajador, mas dentro dela reside o cerne da verdade. Olhe para isso honestamente, com essas emoções verdadeiras – é aí que a resposta estará. Depois de escolher o caminho, você se iluminará e verá as coisas sob total controle.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

A vulnerabilidade não diminui ninguém; na verdade, proporciona uma vantagem. É poderoso admitir os próprios sentimentos e se manter firme nessa verdade. Uma pessoa próxima a você pode começar a se abrir quando você fizer isso. Isso embeleza seus relacionamentos. Deixe o leão caminhar ao lado do seu coração.

Texto com informações do site The Hindustan Times