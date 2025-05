O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta da totalidade

Encare os desafios com ousadia e aprenda a se aliar com as pessoas sem deixar de ser protagonista. Saia das ilusões mentais e comece a agir, colocar em prática a luta por objetivos e mudanças que deseja em sua vida.

Capricórnio – Carta dos Condicionamentos

Algumas perspectivas e ilusões o impedem de olhar a realidade como ela pode ser de verdade. As limitações devem terminar e é hora de começar a agir com mais consciência das próprias escolhas. Seu caminho precisa ser construído com mais liberdade.

Aquário – Carta da Transgressão

Comece a sair das relações e pensamentos que o intoxicam e só funcionam baseados em ilusões e interesses que não são nobres. É hora de usar seu tempo para se dedicar a construir uma vida prospera, mas também pacífica. Os caminhos se abrirão muito mais quando suas decisões forem baseadas na honestidade com você mesmo e os outros.

Peixes – Carta das Projeções

Com cautela e precisão você irá enxergar a verdade. Ao mesmo tempo que tudo pode ser reconstruído e vivenciado aos poucos, é preciso ter coragem para buscar enxergar com clareza, na hora certa e sem medo de fazer algo sobre isso. As respostas chegam.

