O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta do Experimentar

A vida o coloca diante de novas sensações e é preciso mante o equilíbrio mental e emocional. Compreenda mais sobre o seu interior e exterior, construindo uma percepção de onde está agora e de como lidar com a própria paz.

Virgem – Carta da Criatividade

O passado precisa ser superado e não deve mais bloquear seu caminho de sucesso. Recupere sua energia, brilho e movimento para viver novas conquistas. Com cada passo. Você começa a criar um futuro melhor a partir agora.

Libra – Carta do Nada

Ao permitir que o silêncio e a calma se comuniquem com você, é possível ouvir a verdade. É hora de se sentir mais completo ao se conectar com seus pensamentos e essência, pois isso é o que trará as respostas que procura.

Escorpião – Carta da Consciência

Você irá criar consciência para realizar mudanças importantes e não cair mais na frustração das ilusões. O universo é grande, mas sua existência é importante. Contemple a grandeza, mas não se esqueça de escrever sua própria história, pois esse é o seu trabalho, principalmente no amor.

