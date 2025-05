O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

ANÚNCIO

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta da Nova Visão

É preciso mudar algumas perspectivas e aceitar que a vida pode e deve ser diferente. Olhar para o passado pode confundir o futuro e é hora de estar no presente. Movimente-se sem medo para alcançar novos caminhos e decisões.

Touro – Carta da transformação

Olhe para o que precisa mudar com calma e não tenha medo de enfrentar a verdade. As transformações que chegam o colocam no centro de decisões. Aproveite uma onda de energia positiva para começar a colocar o que realmente deseja em prática.

Gêmeos – Carta da Transformação

ANÚNCIO

Abra-se para aproveitar todas as suas habilidades e se abrir para as mudanças com coragem. A metamorfose pode fazer você muito mais forte e é hora de aceitar que o seu coração está o guiando para um novo caminho; saiba pensar e sentir.

Câncer – Carta Somos O mundo

Tenha coragem para buscar novos rumos e deixar que sua criatividade se expanda. Novos aliados podem chegar em seu caminho e o colocam no lugar certo para vivenciar tudo com mais honestidade e inspiração.

Leia mais:

Os signos que resolvem problemas no início de maio de 2025

Os signos que devem ter cautela com as palavras em maio de 2025

Os 3 signos do zodíaco que passam por um crescimento

Os 3 signos que devem resolver problemas com calma

Os signos que resolvem pendências no início de maio de 2025