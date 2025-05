Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 9 de maio de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

É hora de progredir profissionalmente; tenha cuidado com as fofocas das pessoas no trabalho e proteja-se. Um novo amor chega até você e será de muita segurança e proteção. Pessoas casadas terão alguns problemas devido ao ciúme, então tente ser paciente.

Não tema passar por uma completa renovação pessoal e se livrar de todos os aspectos negativos das amizades que só drenam sua energia. Tenha cuidado com o que você assina em contratos e empréstimos.

Você sente falta de um amor do passado que quer voltar, converse com ele e feche esse círculo. Cuide bem da sua família e da sua saúde.

Capricórnio

Haverá muitas mudanças no trabalho e é um período de instabilidade em tudo, então você deve ter mais paciência. Você continuará com seu parceiro atual, mas se estiver confuso, leve as coisas calma.

Você paga suas dívidas. Mantenha sua energia protegida. Um amor retorna para você e trará muita felicidade. Tente estudar mais para alcançar seus objetivos.

Aquário

Você enfrentará problemas por levar muito a sério as opiniões dos outros; aprenda agora a se livrar dessas energias externas e diferencie uma crítica construtiva de um comentário invejoso.

Comece a viver sem ressentimento. Mudanças positivas em seu ambiente de trabalho. Um amor do seu passado retorna; aprenda a conversar sem brigar.

Você recebe uma surpresa de um familiar que o deixará muito feliz. Alguém o procurará para resolver questões amorosas.

Peixes

Boas energias o rodeiam e são dias de boa sorte. Analise cuidadosamente todas as opções e não conte as coisas antes de realizá-las por completo.

Uma viagem. Você ouvirá sobre uma gravidez na sua família que o deixará feliz. Cuidado com o ciúme. Tente não controlar seu parceiro para que vocês não entrem em discussões infundadas mais tarde.

Solteiros conhecerão pessoas que são muito compatíveis com seu signo. Não hesite e vá em frente, pois tudo correrá muito bem para você.