Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 9 de maio de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

Áries

Você ficará sobrecarregado com cargas de trabalho e pressões, mas precisa relaxar e organizar melhor seu tempo. Cuidado com dores de cabeça e nervos.

Uma viagem. Considere que os melhores momentos da sua vida ocorrem quando você os aproveita com a pessoa certa. Tenha em mente que é preciso dar tempo ao tempo, principalmente no amor.

Um novo projeto de trabalho envolvendo o exterior. Sua força espiritual cresce.

Touro

Você terá uma semana de mudanças radicais. Novos caminhos no trabalho e muitas ocupações que devem ser levadas com paciência. Seu carisma pode atrair inveja, por isso precisa se proteger e nunca confiar rápido nos outros.

Não se preocupe mais com o que as pessoas pensam de você, continue sendo original e você verá que será mais feliz. Cuidado com acidentes.

Um ex pode voltar com a proposta de ter um relacionamento mais formal. Termine as coisas de uma forma positiva. Solteiros terão uma surpresa. Chance de gravidez.

Gêmeos

Você se sentirá sortudo e a positividade está do seu lado. Chance de abrir um negócio ou trabalhar nos fins de semana. Cuidado com problemas renais, seu ponto fraco são infecções urinárias.

Você é bom em ajudar os outros sem receber nada em troca, mas às vezes sua gentileza é aproveitada, então diferencie quem são seus amigos e quem só quer tirar vantagem de você.

Pare de discutir com seu parceiro, encontre a melhor solução. Para os solteiros, uma pessoa muito compatível chegará. Uma mudança de emprego.

Câncer

Você terá excelentes propostas de crescimento pessoal. Mantenha-se atualizado. Evite problemas de relacionamento e pare de ser tão ciumento. Lembre-se, todos nós precisamos de espaço.

Um animal de estimação chegará. Você está planejando uma festa. Seu ponto fraco é seu estômago. Novos amores também chegarão. Não guarde mais rancores, pois são tempos de renovação em tudo.