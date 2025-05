As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta nova semana

Confira as revelações do tarot, nesta nova semana, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Seu condicionamento físico está em alta, então considere explorar novas rotinas ou hobbies ativos. A estabilidade financeira pode ser mantida concentrando-se mais em economizar do que em gastar. Profissionalmente, suas habilidades únicas podem ser notadas, especialmente durante esforços colaborativos.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você pode se sentir fisicamente forte, tornando este um ótimo momento para perseguir seus objetivos de condicionamento físico com energia. Financeiramente, explorar projetos criativos ou de alto valor pode trazer retornos satisfatórios. No trabalho, suas qualidades de liderança podem brilhar e atrair o respeito dos outros.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Equilibrar sua saúde física e mental é importante neste momento, e práticas como escrever um diário ou meditar podem ajudar. Dificuldades financeiras podem surgir se dívidas pendentes forem negligenciadas, portanto, administrar dívidas antigas pode aliviar a pressão. O trabalho pode parecer monótono, mas a perseverança o ajudará a superar as dificuldades.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

É provável que você desfrute de força emocional e paz interior, tornando este o momento perfeito para se alinhar aos seus planos de bem-estar. O orçamento pode precisar de alguns ajustes para manter os gastos sob controle. Projetos motivados pela paixão ou trabalho criativo podem brilhar, atraindo reconhecimento para seus talentos.

Texto com informações do site The Hindustan Times