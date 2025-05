As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta nova semana

Confira as novas revelações do tarot, nesta nova semana, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Sua energia é contagiante, então aproveite ao máximo sua motivação e marque sua lista de tarefas. Preocupações financeiras podem surgir, mas um planejamento inteligente pode ajudá-lo a evitar contratempos. No trabalho, atrasos ou desvios podem testar sua paciência, mas manter a compostura funcionará a seu favor.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Pode ser um bom momento para realinhar seus objetivos de bem-estar, pois uma rotina consistente pode trazer melhorias surpreendentes. Questões financeiras parecem estáveis ​​se você priorizar gastos conscientes. Avanços na carreira são prováveis, com objetivos há muito esperados finalmente se tornando realidade.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Manter uma dieta saudável pode melhorar significativamente seu bem-estar geral. As finanças podem parecer incertas, então evitar gastos desnecessários é uma atitude inteligente. O trabalho pode parecer estável, mas pouco inspirador, tornando este um bom momento para planejar seu próximo grande passo.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

A clareza mental é o seu ponto forte, então use-a para estruturar seus pensamentos e definir seus objetivos. Financeiramente, passos cautelosos podem levar a decisões inteligentes e gratificantes. No trabalho, seus esforços consistentes podem finalmente ser reconhecidos.

Texto com informações do site The Hindustan Times