Os signos que devem ter cautela com as palavras em maio de 2025

Maio de 2025 é um mês delicado e alguns signos precisam ter cautela com as palavras a partir de agora.

Confira quais são:

Sagitário

Você sente que o amor chegou na sua vida para ficar. Não deixe essa oportunidade passar e aproveite, mas mantenha a descrição para não atrair a inveja. Tudo o que você assinar dará certo. Tenha confiança em si mesmo; você é bom no que faz e não deve se estressar demais.

Capricórnio

Novos clientes estão chegando ao seu negócio ou você é reconhecido no trabalho, então tenha confiança em quem você é e no que faz. Cuidado com o passado que pode atrapalhar e prefira pensar bem nas palavras, sempre clareando sua mente antes de falar algo para não ter arrependimentos.

Aquário

Evite fofocas no trabalho, não compartilhe sua vida privada, lembre-se de que é trabalho e amigos nem sempre se encontram neste ambiente. A sorte estará a seu favor e também deve ser valorizada em silêncio.

