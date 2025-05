Os signos que recebem propostas no amor este fim de semana

O primeiro fim de semana de maio de 2025 pode trazer propostas importantes que impactam a vida de alguns signos de maneira mais forte.

Confira quais são

Áries

Um ex virá até você e pode falar de uma relação séria. Romances fugazes podem chegar. Você terá forças para superar qualquer obstáculo ou problema que apareça; use a sabedoria para resolvê-los. Deixe suas preocupações de lado e siga em frente com foco.

Touro

A formalização do relacionamento chega, e é hora de levar isso mais a sério. Você terá dias de comemoração ou tempo em família. É hora de deixar problemas para trás. Evite discussões desnecessárias com quem ama; é melhor pensar duas vezes antes de falar.

Câncer

Mantenha a calma e não deixe o ciúme tomar conta de você: viva seu relacionamento em harmonia. Lembre-se de que a confiança é a base de todo bom relacionamento. Você terá encontros amorosos muito apaixonados e pode receber propostas.

