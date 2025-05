Aplicativo WhatsApp deixa de funcionar em estes aparelhos na próxima semana

O aplicativo de mensagens WhatsApp deixará de funcionar em celulares mais antigos da Apple a partir da próxima semana.

Como detalhado pelo site G1, a partir da próxima segunda-feira, o app será compatível apenas com modelos que rodam o iOS 15.1 ou versões mais recentes.

Com a mudança, aparelhos que pararam nas versões 13 e 14 do sistema da Apple também perderão acesso ao aplicativo.

Para continuar usando o aplicativo, a pessoa precisa atualizar o sistema do iPhone ou transferir a conta para um aparelho com uma versão mais recente. Confira a lista de iPhones compatíveis com iOS 15:

iPhone 6s e 6s Plus

iPhone SE (1ª geração)

iPhone 7 e 7 Plus

iPhone 8 e 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS e XS Max

iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max

iPhone SE (2ª geração)

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max

iPhone SE (3ª geração)

Observação: O iOS 16 não oferece suporte a estes modelos.

Sistema Android

No momento, segundo a Central de Ajuda do WhatsApp, não há alterações para quem usa Android.

Ainda de acordo com as informações, o requisito continua sendo o Android 5.0 ou superior.

Com informações do site G1