As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta sexta-feira (2)

Confira as revelações do tarot, nesta sexta-feira (2), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Sua necessidade obsessiva de controlar tudo deve acabar, pois abrir mão do controle traz bênçãos desconhecidas para sua vida. Reserve um tempo para se recuperar antes de fazer qualquer escolha, pois a autocompaixão é essencial. Uma revelação significativa emergirá das fundações.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

A vida o direciona para um momento de contemplação em vez de exigir pressa. Um breve período de descanso permitirá que você veja as coisas de forma diferente. A sensação de atraso, na verdade, representa o tempo divino, que opera em segundo plano.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Seu coração deve guiar seu processo de escuta, e não sua mente intelectual. Deixe o universo surpreendê-lo. Sua capacidade de adaptação se tornará essencial, pois você escolhe manter a abertura a situações desconhecidas.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Mantenha-se firme quando for questionado pelos outros, pois você tem a postura correta. Seu poder interior surge da fidelidade às suas convicções, independentemente do que pensem a seu respeito. Sua orientação interior o conduz em linha reta, portanto, você não deve recuar.

Texto com informações do site The Economic Times