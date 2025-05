Os 3 melhores aplicativos de maquiagem com IA para uma beleza virtual incrível

Testar como um batom fica na tela? É algo que já é possível. Várias marcas em seus sites, graças à Inteligência Artificial, permitem que você experimente os produtos antes de comprar. Agora eles deram um passo adiante: aplicativos para ajudar você a se maquiar como uma profissional.

Você tem medo de errar na hora de aplicar a maquiagem? A IA (como em outros campos) também tem uma solução para isso. Basta ousar!

Como funciona?

Um aplicativo de maquiagem virtual de IA usa inteligência artificial e realidade aumentada (no caso de uso ao vivo) para aplicar virtualmente produtos cosméticos.

Dessa forma, você consegue ver os resultados sem correr o risco de errar e ainda aprende não só a aplicar a maquiagem, mas a fazê-la “sob medida”, testando as cores que mais combinam com você.

Maquiagem IA

Quais aplicativos usar?

Apresentamos 3 aplicativos de maquiagem com IA que tornarão sua jornada de beleza ainda mais interessante. Pronto para começar os retoques?

1.- Perfect365: um aplicativo web de maquiagem com IA ideal para um estilo único

Perfect365 é seu assistente de maquiagem ideal para qualquer lugar. A ferramenta oferece um aplicativo web que requer apenas uma conexão com a internet para funcionar. No entanto, você também pode baixar a versão como um aplicativo móvel.

Enquanto o aplicativo da web oferece várias opções para testar looks em seu rosto, o aplicativo móvel de maquiagem com IA permite uma personalização ainda maior de seus recursos. O melhor é que é grátis.

Maquiagem IA

2.- YouCam Makeup: maquiagem com IA para selfies

Este é um clássico. Embora seja gratuito, se você pagar terá acesso a muito mais opções. Ele não só permite que você experimente maquiagens como batons, pós e sombras, mas também permite que você edite detalhes estéticos.

Inicialmente esses detalhes se concentravam no rosto: como modificar o nariz, as maçãs do rosto e muito mais. Atualmente, certas funções de “ampliar ou diminuir” também podem ser aplicadas ao corpo. É um aplicativo que te convida a brincar e onde você também pode mudar os tons do seu cabelo e muito mais.

Maquiagem IA

3.- Visage Technologies: Simulador de maquiagem com IA ideal para empresas de beleza

A Visage Technologies oferece um gerador de maquiagem com tecnologia de IA que combina efetivamente com seus produtos Arbelle. É um simulador de maquiagem de realidade aumentada com tecnologia de IA. Resumindo, o software permite que você veja os resultados de diferentes tipos de maquiagem ao vivo e em detalhes. Aqui mostramos algumas de suas funcionalidades:

Com a Visage Technologies, você pode usar a câmera do seu celular ou laptop para aplicar maquiagem no seu rosto com IA. Oferece mais versatilidade, pois você pode experimentar delineadores ou batons.

Se você tiver dúvidas ou não estiver satisfeito com um visual, você pode compartilhar instantaneamente seu progresso atual com um amigo diretamente deste criador de maquiagem de IA para pedir conselhos. O aplicativo tirará uma foto que você poderá compartilhar facilmente. O mais legal: é grátis.