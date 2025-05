Horóscopo de hoje: o golpe de sorte que vem nesta quinta-feira, 1º de maio

Áries

Você está começando o mês com muita energia para fazer mudanças positivas em sua vida e alcançar todos os objetivos que estabeleceu para si mesmo. No amor, cure seu coração e trabalhe em sua dignidade. Será um momento de muitas vibrações boas para que seu relacionamento amoroso melhore.

Touro

Você começará o dia com muita energia e estará de ótimo humor, o que ajudará a melhorar seus relacionamentos sociais. No amor, deixe o passado para trás e simplesmente aproveite sua liberdade e aproveite-a ao máximo, sem pensar que se sente sozinho.

Gêmeos

A prudência deve ser sua arma para evitar conflitos neste mês que se inicia. Você tem muitas pessoas ao seu redor que confiam e esperam o melhor de você. Você deve se preparar para enfrentar os desafios que surgirem. No amor, não deixe que outra pessoa prejudique sua imagem diante de seu parceiro. Tire-a da sua vida ou você vai se arrepender.

Câncer

Graças ao seu esforço e perseverança, você em breve alcançará o sucesso profissional que tanto almeja. Será um início de mês com muitas comemorações. No amor, você fará planos com seu parceiro que serão muito estimulantes e também acenderá a paixão.

Leão

Você vai se divertir muito no trabalho. Um bom momento para planejar, projetar seu próprio futuro e garantir apoio para orientar novos projetos. No amor, deixe o ciúme e o controle de lado. Viva seu relacionamento ao máximo sem pensar em fantasmas.

Virgem

Você precisa reservar um tempo para pensar em si mesmo, na sua saúde e no seu bem-estar. Nem tudo é trabalho e é a oportunidade para aquela mudança que você tanto deseja que aconteça. Seja cauteloso em cada ação que você for tomar. No amor, não vale a pena brigar pela família. Vire a página e resolva suas diferenças.

Libra

Novas oportunidades surgirão no início deste mês para seguir em frente e alcançar algumas metas que exigiram um pouco mais de esforço. No amor, você só tem uma vida para lutar com seu parceiro. Resolva as diferenças e evite agir precipitadamente.

Escorpião

É hora de assumir o controle da sua vida profissional e seguir em frente. Novos projetos ajudarão você a crescer e chegar onde sempre sonhou. No amor, aproveite esse momento de solidão para refletir e dar a si mesmo a chance de curar suas feridas. O cenário emocional mudará em breve.

Sagitário

Continue a confiar em suas habilidades e cultive a paciência como sua virtude mais importante para que o sucesso seja sua chave no início deste mês. No amor, depois da tempestade vem a calmaria, então aproveite esse momento e reconcilie-se com seu parceiro.

Capricórnio

Será um mês de muita criatividade, onde você terá objetivos claros e estará no caminho do sucesso. Tente agir com prudência em cada passo que der para não cometer erros. No amor, se você quer que seu relacionamento dure, tenha cuidado com as decisões que toma, não tenha pressa e pense bem nas coisas.

Aquário

É um mês em que você começa com o pé direito, superando momentos difíceis e seguindo em frente tomando decisões que você tinha em mente há muito tempo. No amor, sua situação pessoal começará a mudar e sua vida social permitirá que você conheça pessoas interessantes.

Peixes

É um mês em que chega aquela proposta de emprego que você vem pensando há algum tempo, mas é preciso pensar bem para não sair de onde está em maus lençóis. No amor, você está numa fase muito boa para seduzir e conquistar, então aproveite. Tente se mostrar como você é, sem atitudes falsas.