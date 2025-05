Femtech: tecnologia para identificar ciclos de fertilidade

A combinação de saúde e tecnologia é cada vez mais “feminina”. Segundo a consultoria CBInsights, o investimento no setor Femtech triplicou em apenas quatro anos, de US$ 900 milhões para US$ 2,7 bilhões, e estima-se que esse mercado valerá US$ 50 bilhões até 2025.

ANÚNCIO

Clique aqui para receber as notícias de saúde, moda e beleza pelo WhatsApp

Desde que Ida Tim criou seu icônico aplicativo Clue para monitorar a saúde menstrual das mulheres, a tecnologia deu novos passos para ajudar a melhorar o bem-estar feminino com ferramentas para saúde sexual, menstruação, amamentação e muito mais.

Aplicativos, dispositivos e muito mais

Esse avanço se traduziu, no campo da fertilidade, no design de aplicativos e dispositivos para substituir os métodos anticoncepcionais hormonais tradicionais, por um lado, e para identificar com precisão os períodos férteis de uma mulher, a fim de ajudá-la a engravidar.

Apresentamos abaixo alguns dos últimos desenvolvimentos no setor Femtech nesta área.

Ciclo menstrual Foto: Envato

Controle de natalidade Natural Cycles

Esta ferramenta digital foi projetada para todas as mulheres que buscam um método contraceptivo não invasivo e não hormonal. O Natural Cycles mede a temperatura corporal usando um termômetro habilitado para Bluetooth, permitindo que um algoritmo a analise e determine o estado de fertilidade da mulher.

Como? O sistema é responsável por identificar o momento em que os hormônios elevam a temperatura corporal devido à ovulação e determina o estágio do ciclo fértil. Num piscar de olhos, o aplicativo informa às mulheres se o dia está bom, se elas são inférteis ou se precisam usar proteção para evitar uma gravidez indesejada.

ANÚNCIO

O Natural Cycles foi aprovado pelas autoridades europeias e tem o selo de aprovação da FDA dos EUA para uso como método contraceptivo. A empresa também lançou um aplicativo de planejamento de gravidez aprovado pelo órgão regulador de medicamentos dos EUA.

CLUE

Ava Women

Este dispositivo monitora vários sinais fisiológicos para ajudar as mulheres a aumentar sua compreensão sobre o funcionamento de seus corpos, como seus ciclos menstruais e de ovulação, ou monitorar suas gestações.

O Ava Women mede a temperatura da pele, pulso em repouso, frequência respiratória, taxa de variabilidade da frequência cardíaca, perfusão, movimento, bioimpedância, perda de calor e sono. Ao registrar sintomas e dados, as usuárias podem identificar alterações que indicam possíveis problemas de saúde e, ao mesmo tempo, obter informações precisas sobre seus dias férteis para aumentar suas chances de engravidar.

A Inteligência Artificial e sua aplicação no controle da fertilidade feminina Foto: Freepik.

O dispositivo é uma pulseira que inclui um sensor vestível que se conecta a um aplicativo com uma interface de usuário intuitiva e fácil de usar. O Ava usa algoritmos de aprendizado de máquina baseados em mais de 3,5 milhões de ciclos registrados e coleta dados de mulheres durante a noite, enquanto elas dormem.

Mia Care

Este dispositivo foi projetado para realizar um teste hormonal simples na urina usando um dispositivo eletrônico que identifica os seis dias mais férteis de uma mulher, prevê e confirma seu ciclo de ovulação e traduz os resultados em critérios numéricos.

O Mira Care detecta as alterações hormonais mais sutis, monitora como os hormônios interagem entre si por meio de gráficos, detecta níveis hormonais elevados e mostra os dias mais férteis da mulher.

LEIA TAMBÉM:

As blusas ‘Poeta’ serão tendência porque são as mais elegantes

Bermudas serão tendência, confira looks que trazem elegância ao seu look

A palavra que guia a intuição de cada um dos 12 signos em maio de 2025

O dispositivo monitora quatro hormônios principais para ajudar você a entender seus períodos de fertilidade e inclui outros recursos, como um kit de teste para identificar a aproximação da perimenopausa.