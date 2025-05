Como começa maio de 2025 para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Maio de 2025 começou e uma nova energia já começa a influenciar a vida dos signos do zodíaco. Confira como será esse ponto de partida para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer:

ANÚNCIO

Sagitário

É momento de deixar que a vida flua e que sua energia seja recuperada para viver com mais atitude. Lembre-se que a tensão agora pode ser mais interna do que externa, então não feche os seus olhos para novas possibilidades que podem surgir e esteja presente, recuperando seu poder sobre a própria realidade e a mente.

Capricórnio

A energia de maio será intensa, mas também poderosa. É importante passar por essa transformação profunda sem medo de mudar de direção. Apenas tenha bastante paciência e força para reconstruir algumas bases, sempre com avaliações profundas e não se deixando arrebatar por impulsos.

Leia mais:

Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes para maio de 2025

ANÚNCIO

Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer para maio de 2025

A palavra que guia a intuição de cada um dos 12 signos em maio de 2025

Padilha mandou avisar os signos de Leão, Libra, Virgem e Escorpião para maio de 2025

Aquário

A vida pode se tornar mais agitada em maio e é preciso lidar com este aumento de energia. Lembre-se de aproveitar este impulso para seguir em frente e tomar decisões, mas não deixe de ouvir sua consciência e chamados para fazer as coisas certas.

Peixes

As energias agora o despertam para novas direções e formas de fazer as coisas. Alguns desejos podem retornar e é hora de refletir sobre eles com mais clareza. Nutra sua confiança e sua intuição para acessar verdades importantes sobre você e seu interior.